Son dakika gündem: Ümraniye'de otomobilin çarptığı kamyonetin devrilme anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ümraniye'de otomobilin çarptığı kamyonetin devrilme anı kamerada

18.04.2022 11:05
Son dakika gündem: Ümraniye'de otomobilin çarptığı kamyonetin devrilme anı kamerada

Edinilen son dakika haberine göre ÜMRANİYE'de dört yol ağzında otomobilin yandan çarptığı kamyonet devrildi.

ÜMRANİYE'de dört yol ağzında otomobilin yandan çarptığı kamyonet devrildi. Kazada iki sürücü de yaralanırken, kamyonetin devrilme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza saat 09.30 sıralarında Esenkent Mahallesi Umut Sokak ile Vildan Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre dört yola kontrolsüz şekilde giren 41 VD 188 plakalı otomobil, 34 SC 2249 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken, sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada otomobil sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralanan 2 aracın sürücü de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyonetten yara almadan kurtulan bir kişi "İşe gidiyorduk, vurmasıyla devrilmesi bir oldu. Kamyonette 2 kişiydik" diye konuştu.

KAZA KAMERADA

2 sürücünün yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde dört yolda otomobilin, kamyonete yan taraftan vurmasıyla kamyonetin devrildiği görülüyor. Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koşuyor. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.


Son dakika gündem: Ümraniye'de otomobilin çarptığı kamyonetin devrilme anı kamerada
Son dakika gündem: Ümraniye'de otomobilin çarptığı kamyonetin devrilme anı kamerada
Son dakika gündem: Ümraniye'de otomobilin çarptığı kamyonetin devrilme anı kamerada
Son dakika gündem: Ümraniye'de otomobilin çarptığı kamyonetin devrilme anı kamerada
Son dakika gündem: Ümraniye'de otomobilin çarptığı kamyonetin devrilme anı kamerada
Son dakika gündem: Ümraniye'de otomobilin çarptığı kamyonetin devrilme anı kamerada
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Otomobil, Kamyonet, Umut, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ümraniye'de otomobilin çarptığı kamyonetin devrilme anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ümraniye'de otomobilin çarptığı kamyonetin devrilme anı kamerada - Son Dakika
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