Üye Girişi
Ümraniye'de, otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Ümraniye'de, otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

26.08.2021 15:40
Ümraniye'de, otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Ümraniye'de, bir otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de, bir otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 24 Ağustos'ta, NATO Yolu Caddesi'nde giden bir otomobil, yola giriş yapan bir taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan taksi, park halindeki başka bir otomobile çarparak, durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralan taksi sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki otomobilin çarptığı taksinin savrulduğu anlar yer alıyor.

Ümraniye, Otomobil, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de, otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var 16:35 Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi 16:11 Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti 16:09 Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı 15:59 Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı 15:37 Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Son Dakika: Bin 500 mağdurdan 1 milyarlık vurgun! Thodex sonrası Dogecoin dolandırıcılığı 15:22 Son Dakika: Bin 500 mağdurdan 1 milyarlık vurgun! Thodex sonrası Dogecoin dolandırıcılığı
Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok 14:08 Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak 13:45 Taliban yasaklarını sıraladı: Kadınların yalnız başına seyahat etmesi yasak

Son Dakika Haberleri
16:35 Son Dakika: İtalya'ya ait askeri uçağa Kabil'den kalktığı sırada ateş açıldı! İçerde siviller var
16:18 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Bakım çalışması sırasında FSM Köprüsü trafiğe kapatılmayacak
16:11 Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi
16:09 Mahkeme, kayyum heyetinin 15 ildeki 44 gayrimenkulünü satma talebini reddetti
16:03 Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme
15:58 Son Dakika: Cristiano Ronaldo, Manchester City ile tüm şartlarda anlaşmaya vardı
15:40 İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı
15:27 Eski Milletvekili Sebahat Akkiraz, "Fenerbahçe geliyor" isimli marş yaptı
15:26 Rüşvet isteyen polisler, işkence sırasında cinayet işledi! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi
15:24 Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı
Son Dakika! İstanbul'a Son Dakika! İstanbul'a "1000 yeni taksi" teklifi 8. kez onaylanmadı         
16:37
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Bakım çalışması sırasında FSM Köprüsü trafiğe kapatılmayacak Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Bakım çalışması sırasında FSM Köprüsü trafiğe kapatılmayacak         
16:18
Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı Kısa süre önce ayrılan Aras Bulut İynemli ile Bige Önal barıştı         
16:11
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı         
15:41
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti'nin 18 yıldır iktidarda kalmasını takdir etti         
14:20
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak Cristiano Ronaldo'nun transferi için İstanbul'da bugün görüşme yapılacak         
13:40
Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı Kadınların fotoğraflarını çeken Afgan uyruklu sapık yakalandı         
13:10
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor Türkiye'de bir ilke imza attı! Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yapıp satıyor         
12:27
Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı Burcu Biricik eski hali ile şaşkınlık yarattı! Muhteşem Yüzyıl'daki görüntüleri paylaşıldı         
11:17
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
"Nasılsınız?" diyen yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci aldığı cevabı sevmedi! Boğaziçili öğrenciler sert çıkıştı         
10:50
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 16:42:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'de, otomobilin çarptığı taksinin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement