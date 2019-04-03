Ümraniye'de Otomobilin Gecekonduya Girme Anı Kamerada

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de başka bir araçla çarpışan otomobil, yoldan çıkarak bir gecekondunun içine girdi.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA-ÜMRANİYE'de başka bir araçla çarpışan otomobil, yoldan çıkarak bir gecekondunun içine girdi. Aracın girdiği odada kimsenin olmaması olası facianın önüne geçerken kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anı ve aracın gecekonduya girmesi kamaralara yansıdı.



Huzur Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda 34 HY 1992 plakalı otomobilin sürücüsü ile karşı yönden gelen 34 NP 7287 plakalı araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HY 1992 plakalı araç, yol kenarında bulunan bir gecekondunun duvarını yıkarak, oturma odasına girdi.



YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI



Bu sırada evin oturma odasında kimsenin olmaması olası facianın önüne geçerken, araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gecekonduya giren otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan diğer araç sürücüsü ayakta tedavi edildi.



EVSAHİBİ: DEPREM OLDU SANDIM



Evinin otuma odasına otomobil giren ev sahibi Akif Yılmaz, "Ben yatıyordum. Deprem oldu sandım. Kalktığımda dışarıda iki tane araba çarpışmış. Bir tanesi salonun içerisine girmiş. Yani şu anda mağdur bir şekilde bekliyoruz." dedi.



KAZA ANI KAMERADA



Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki otomobil yolun ortasında çarpışıyor. Siyah otomobil daha sonra yolun kenarında bulunan bir evin duvarını yıkıyor. Kazayı gören bir kişi olay yerine doğru koşuyor.





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