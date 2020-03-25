ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI, KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI, KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI, KAZA ANI KAMERADA

7 saat önce

ÜMRANİYE'de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

ÜMRANİYE'DE OTOMOBİLİYLE TAKLA ATTI, KAZA ANI KAMERADA, System.String[]
ÜMRANİYE'de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı.  Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza,  güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre Çamlık Mahallesinde seyir halinde olan S. K. kontrolündeki 34 GDP 04 plakalı otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından takla attı. Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan S. K., kazadan yara almadan kurtuldu. Yapılan alkol muayenesinin ardından S. K.'nın 244 promil alkollü olduğu öğrenildi. S. K.'nın ehliyetine el konulurken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı(14.20)

(AKTÜEL)

-Kaza yerinden detay

- Polis ekibinden detay

-Takla atan araçtan detay

-Sürücüden detay


- İstanbul
Ümraniye, Çamlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:05 Kaynak: DHA

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