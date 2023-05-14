ÜMRANİYE'DE OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ: 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ÜMRANİYE'DE OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ: 2 YARALI

14.05.2023 14:58

ÜMRANİYE'DE bir ortaokulda oy kullanımı sırasında sınıfın tavanından beton sıva parçaları düştü.

ÜMRANİYE'DE bir ortaokulda oy kullanımı sırasında sınıfın tavanından beton sıva parçaları düştü. Yaralanan 2 müşahit ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof.Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda meydana geldi. 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü. Olayda görevli 2 müşahit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme işlemi devam etti.

"2 MÜŞAHİT BAŞINDAN YARALANMIŞ"

Oy kullanmak için geldiğini söyleyen Muhammet Bilgen "Sınıfın içinde birdenbire çökme olmuş. Görevli 2 müşahit başından yaralanmış. Ama durumları iyiymiş" diye konuştu. Huzur Mahallesi muhtarı Aziz Tıkır "Tavandaki sıvanın çökmesi nedeniyle 2 kişi hafif yaralanıyor. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Dudullu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ: 2 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Arda Turan yine başaramadı! Eyüpspor, kazanmayı unuttu
19:26 Fiyasko! Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, kazanmayı unuttu
19:16 Kasımpaşa, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
19:08 Alt sıralar alev alev! Kasımpaşa, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
18:54 İstanbulspor-Galatasaray maç kadroları belli oldu
18:51 Son Dakika: İstanbulspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:44 İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz
18:42 Muğla'da ilginç olay! Boşanma davası açan eşine pankartlı özür diledi
18:42 İmamoğlu ve Yavaş'tan ortak paylaşım: 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz
18:41 Boşanma davası açan eşine pankartlı özür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 19:53:29. #1.12#
SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ: 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement