Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de özel halk otobüsü alev alev böyle yandı
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Ümraniye'de özel halk otobüsü alev alev böyle yandı

1 saat önce

Ümraniye'de özel halk otobüsü alev alev böyle yandı TEM Otoyolu'nda yanan otobüs itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadıİSTANBUL - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı.

Ümraniye'de özel halk otobüsü alev alev böyle yandı

TEM Otoyolu'nda yanan otobüs itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı

İSTANBUL - İstanbul'un Ümraniye ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsü alev alev yandı. Otobüs itfaiye tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, akşam saat 21.20 sıralarında TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkisinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde giden 522ST Sultanbeyli- Mecidiyeköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüs şoförü yangını fark ederek aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten tahliye etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle bölgede çift yönlü yoğun trafik oluştu. Tahliye edilen yolcular farklı bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ümraniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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