ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA

04.12.2020 08:18
ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA, System.String[]

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerine freni boşalan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerine freni boşalan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Otobüsün içinde 6 yolcu olduğu öğrenilirken, kaza da ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, otobüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ek görüntü

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-Kaza anı

Görüntü dökümü: -----------------------

Olay yeri


- İstanbul
ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA
ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA
ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA
ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA
ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA

Halk Otobüsü, Ümraniye, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika


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