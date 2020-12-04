Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerine freni boşalan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Otobüsün içinde 6 yolcu olduğu öğrenilirken, kaza da ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, otobüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ek görüntü////////////////
-Kaza anı
Görüntü dökümü: -----------------------
Olay yeri
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika