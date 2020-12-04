ÜMRANİYE'DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜNÜN İŞ YERİNE GİRDİĞİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerine freni boşalan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Otobüsün içinde 6 yolcu olduğu öğrenilirken, kaza da ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, otobüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ek görüntü

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-Kaza anı

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Olay yeri

- İstanbul