Ümraniye'de özel öğrencilere özel yüzme eğitimi - Son Dakika
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Ümraniye'de özel öğrencilere özel yüzme eğitimi

6 saat önce

Ümraniye Belediyesi özel eğitim alan öğrencilere yönelik yüzme eğitimi düzenleyerek anlamlı bir çalışma başlattı.

Ümraniye'de özel öğrencilere özel yüzme eğitimi, System.String[]

Ümraniye Belediyesi özel eğitim alan öğrencilere yönelik yüzme eğitimi düzenleyerek anlamlı bir çalışma başlattı. Okullarından alınan engelli öğrenciler, Ümraniye Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'ne götürülerek uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğreniyor.


Ümraniye Belediyesi, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ümraniye'deki devlet okullarında bulunan anaokulu öğrencileri ile özel eğitim alan öğrencilere yüzme kursları verilmesi için işbirliği protokolü imzaladı. Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışma ile özel eğitim alan öğrenciler, okullarından alınarak Ümraniye Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'ne götürülüyor. Özel gereksinimli öğrenciler burada uzman eğitmenler tarafından hazırlanarak havuza giriyor ve yüzme öğreniyor.


Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen'in imzaladığı işbirliği protokolüne Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu da eşlik ederken, özel eğitim alan gençlere bu tür sosyal imkanların sağlanmasının çok önemli olduğuna dikkat çekildi.


Bu çalışmanın hayata geçirildiği okullardan biri olan Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki engelli öğrenciler, Ümraniye Belediyesi'ne ait bir araçla alınarak Ümraniye Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'ne götürüldü. Aileleri ile birlikte yüzme havuzuna getirilen öğrenciler, burada görevliler tarafından hazırlandı. Uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimine başlayan çocukların heyecanları ise görülmeye değerdi. İlk önce havuza girmekten korkan bazı öğrenciler, eğitmenler eşliğinde bu korkuyu yenerek havuza girmeyi başardı. Çocuklar ders boyunca hem yüzdü hem de doyasıya eğlendi.


Çocuğu yüzme eğitimine başlayan Arzu Yıldız, "Bu imkanı sundukları için Ümraniye Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Şu an gerçekten çok mutluyuz. Daha önce kendi imkanlarımızla denize götürdük. Şu anda ilk defa havuza giriyor. Gerçekten çok mutlu olduk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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