Son dakika haberi! Ümraniye'de palet hırsızlığı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ümraniye'de palet hırsızlığı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

13.07.2022 22:11

Son dakika haberler: İstanbul Ümraniye'de bir marketin önündeki paletleri çalmak isteyen şüpheliler, fark edilince amaçlarına ulaşamadan kaçtı.

İstanbul Ümraniye'de bir marketin önündeki paletleri çalmak isteyen şüpheliler, fark edilince amaçlarına ulaşamadan kaçtı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam üç şüpheli, pikapla Barajyolu Caddesi'ndeki büyük bir marketin önüne geldi.

Şüphelilerden ikisinin çaldıkları paletleri araca yüklemek istedikleri sırada market görevlisi durumu fark etti. Paniğe kapılan sürücü, pikapla olay yerinden kaçarken, ellerindeki paletleri düşüren diğer iki şüpheli de koşarak uzaklaştı.

Market görevlileri, bir daha bu tür bir olaylar yaşanmaması için çareyi paletleri zincirlemekte buldu.

Hırsızlık girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ümraniye'de palet hırsızlığı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ümraniye'de palet hırsızlığı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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