Ümraniye'de zincirleme yangın! Park halindeyken alev alan araç, sokaktaki 3 aracı daha küle döndürdü - Son Dakika
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Ümraniye'de zincirleme yangın! Park halindeyken alev alan araç, sokaktaki 3 aracı daha küle döndürdü

12.10.2022 05:58

Ümraniye'de park halindeki hafif ticari aracın alev alması sonucu çıkan yangın, sokaktaki 3 araca sirayet etti. Yangında hafif ticari araç ve iki otomobil kullanılamaz hale gelirken bir hafif ticari araç ise hasar aldı.

Ümraniye'de park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, sokaktaki 3 araca sirayet etti. Yangında üç araç kullanılamaz hale gelirken bir araçta hasar oluştu.

Esenevler Mahallesi Bala Sokağı'na park edilmiş 34 MB 6239 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler, sokakta park halindeki bir hafif ticari araç ve iki otomobile sıçradı. Yangını gören araç sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, araçlarda soğutma çalışması yapıldı. Yangında hafif ticari araç ve iki otomobil kullanılamaz hale gelirken bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

ALEVLER YÜKSELDİ, PATLAMALAR YAŞANDI

Yangının söndürülmesinin ardından sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerde bulundu. Çıkan yangını hafif ticari araç sahipleri evlerinden telefonla görüntüledi. Görüntüde hafif ticari araçtan alevlerin yükselip patlamalar yaşandığı ve alevlerin park halindeki araçlara sıçradığı görülüyor.

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Kaynak: AA

Ümraniye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de zincirleme yangın! Park halindeyken alev alan araç, sokaktaki 3 aracı daha küle döndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de zincirleme yangın! Park halindeyken alev alan araç, sokaktaki 3 aracı daha küle döndürdü - Son Dakika
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