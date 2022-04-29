ÜMRANİYE'DE cadde üzerinde park halinde bulunan minibüs alev alev yanarak, kullanılmaz hale geldi.
Mehmet Akif Mahallesi Öztekin Caddesi'nde park halindeki 34 LHG 998 plakalı minibüsün motor kısmında saat 10.30 sıralarında yanma başladı. Kısa sürede tüm minibüs alev alırken çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI - Son Dakika