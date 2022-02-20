ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ÜMRANİYE'de park halindeki otomobil, alev alev yandı.

Olay, Çakmak Mahallesinde dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın yandığını görenler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracın alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.