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ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

20.02.2022 09:27

ÜMRANİYE'de park halindeki otomobil, alev alev yandı.

ÜMRANİYE'de park halindeki otomobil, alev alev yandı.

Olay, Çakmak Mahallesinde dün saat 18.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın yandığını görenler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü. Aracın alev alev yanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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