Ümraniye'de park halindeki otomobile çarpan kamyon binanın bahçesine devrildi - Son Dakika

Olay yerine çağrılan vinçle kamyondaki yük boşaltıldı. Ardından da devrilen kamyon bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazayla ilgili polis ekipleri rapor tuttu.

Ümraniye Çakmak Mahallesi Saatçi Sokak'ta, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KM 243 plakalı kamyon, asfalt kesme makinesi yüklü olarak yokuşu çıkarken duramadı.

Ümraniye 'de, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra duramayan kamyon, binanın bahçesine devrildi.

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