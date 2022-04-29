Ümraniye'de park halindeki servis minibüsü yandı - Son Dakika
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Ümraniye'de park halindeki servis minibüsü yandı

29.04.2022 11:01

İstanbul Ümraniye'de park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Ümraniye'de park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi.

Mehmet Akif Mahallesi Öztekin Caddesi'nde park halindeki 34 LHG 998 plakalı servis minibüsünün motor kısmında başlayan alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

Ümraniye'de park halindeki servis minibüsü yandı
Ümraniye'de park halindeki servis minibüsü yandı
Ümraniye'de park halindeki servis minibüsü yandı
Ümraniye'de park halindeki servis minibüsü yandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de park halindeki servis minibüsü yandı - Son Dakika


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