Ümraniye'de pazar ve iş yerlerinde korona denetimleri sürüyor - Son Dakika

Ümraniye'de pazar ve iş yerlerinde korona denetimleri sürüyor

Ümraniye'de pazar ve iş yerlerinde korona denetimleri sürüyor Ümraniye'de semt pazarı ve kafe lokanta gibi iş yerlerinin denetimi yapıldı.

Ümraniye'de pazar ve iş yerlerinde korona denetimleri sürüyor

İSTANBUL - Ümraniye'de semt pazarı ve kafe lokanta gibi iş yerlerinin denetimi yapıldı. Denetime Ümraniye kaymakamı Cengiz Ünsal ile Ümraniye belediye başkan yardımcısı mesut Özdemir katıldı.

Korona virüs denetimleri kapsamında Ümraniye'de semt pazarı kafe lokanta gibi iş yerleri denetlendi. Denetime Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir de katıldı. Yapılan denetimler sırasında Kaymakam Ünsal ile Başkan Yardımcısı Özdemir tarafından, sosyal mesafe maske ve dezenfektan kullanımının önemi iş yeri sahibi ve müşterilere anlatıldı. Yapılan denetimlerde iş yerlerinin korona virüs kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Yapılan denetimlerle ilgili konuşan Ümraniye kaymakamı Cengiz Ünsal, "İçişleri Bakanlığımız genelgesi doğrultusunda "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Ümraniye'mizde de bugün eş zamanlı olarak, belediye başkan yardımcımız kurum amirlerimiz, mahalle muhtarımız ve ilgili oda başkanlarımızla birlikte genel denetlemelerde bulunduk. Genel denetlemelerdeki izlenimlerimiz şu ki, ben Ümraniyeli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Sosyal hayat süreci içerisinde belirlenen temel prensiplere genel olarak uyduklarını ben memnuniyetle müşahede ettim. Tekrar hemşerilerime teşekkür ediyorum duyarlılıkları için. Kuralların yanında, vatandaşlara ve hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, "Ümraniye'mizin Dudullu bölgesinde önce Dudullu merkezde esnafımızı özelliklede kafeterya gibi işletmelerin denetimini sayın kaymakamımızla birlikte yapmış bulunuyoruz. Genel olarak kurallara uyulduğunu gördük işyerlerimizde vatandaşların hassasiyetle kurallara uymaya çalıştığını gördük. Dezenfektan mesafe ve sticker kullanımına özen gösterildiğini gördük. Şu anda Necip Fazıl Mahallemizde bir Pazar yerinin başındayız. Ümraniye Belediyesi olarak bu Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında zabıta ekiplerimiz görevlerini eksiksiz bir şekilde pandeminin başından beri devam ettirdiler" diye konuştu.

Ümraniye'de pazar ve iş yerlerinde korona denetimleri sürüyor

Cengiz Ünsal, Koronavirüs, Ümraniye, Pazar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de pazar ve iş yerlerinde korona denetimleri sürüyor - Son Dakika

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