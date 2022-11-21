İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar sonrası çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayan vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar sonrası çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayan vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi

21.11.2022 19:29

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar yola savrulurken bina sakinleri ise canlarını hiçe sayarak kalan çatı parçalarının uçmaması için çatıya çıktı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Yerinden kopan çatı parçaları yere düşerken bina sakinleri ise tehlikeli bir şekilde çatıya çıkarak kalan çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayarak çatı parçaları tutmaya çalıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; çatının uçtuğu kalan çatıp parçalarının ise bina sakinleri tarafından hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tuttuğu görülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ümraniye'de pes dedirten görüntü: Çatı parçalarının uçmaması için canlarını hiçe saydılar Ümraniye'de pes dedirten görüntü: Çatı parçalarının uçmaması için canlarını hiçe saydılar 3'üncü Ümraniye Kitap Fuarı başladı 3'üncü Ümraniye Kitap Fuarı başladı

Ümraniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar sonrası çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayan vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:25 İsviçre'nin eski milli oyuncusu Karim Gazzetta 7. kattan atlayarak intihar etti
18:40 Dünya Kupası'na damga vuran olay! İranlı futbolcular, ülkelerinde yaşanan olaylara tepki göstererek milli marşlarını okumadılar
18:23 Meral Akşener, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle Bakan Soylu'ya 5 kuruşluk tazminat davası açtı
18:26 İngiltere'den Dünya Kupası'na şahane başlangıç! İran ağlarına yarım düzine gol bıraktılar
18:17 Türkiye'nin İsveç'teki büyükelçilik binasına PKK propagandası ve hakaret içeren görüntüler yansıtıldı! Bakanlığa çağrılan Ankara büyükelçisi kınandı
18:19 Akşener'den "Yanındakileri gözden geçir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Fakıbaba ve Çömez detayı dikkat çekti
17:49 Antalya Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ: Konaklama vergisinde Avrupa modeline geçilmeli
17:27 İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar sonrası çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayan vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi
17:13 İngiltere-İran maçının ilk yarısının sonuna eklenen 14 dakikalık uzatma, futbolcular dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı
16:50 ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, PKK'nın Gaziantep'te gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı: Yas tutan Türk halkına katılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2022 19:59:34. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar sonrası çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayan vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement