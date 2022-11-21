İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar sonrası çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayan vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi

İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Yerinden kopan çatı parçaları yere düşerken bina sakinleri ise tehlikeli bir şekilde çatıya çıkarak kalan çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayarak çatı parçaları tutmaya çalıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; çatının uçtuğu kalan çatıp parçalarının ise bina sakinleri tarafından hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tuttuğu görülüyor.