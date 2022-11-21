İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Yerinden kopan çatı parçaları yere düşerken bina sakinleri ise tehlikeli bir şekilde çatıya çıkarak kalan çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayarak çatı parçaları tutmaya çalıştı.
Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; çatının uçtuğu kalan çatıp parçalarının ise bina sakinleri tarafından hiçbir güvenlik önlemi alınmadan tuttuğu görülüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar sonrası çatı parçaların uçmaması için canlarını hiçe sayan vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi - Son Dakika