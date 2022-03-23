Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti - Son Dakika
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Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti

23.03.2022 12:28

Son dakika haberine göre Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti İSTANBUL Ümraniye'de bir pet shop dükkanına giren şüpheli şahıslar, 4 adet kuş kafesini çaldıktan sonra kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasına el hareketinde bulundu.

Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti

İSTANBUL Ümraniye'de bir pet shop dükkanına giren şüpheli şahıslar, 4 adet kuş kafesini çaldıktan sonra kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasına el hareketinde bulundu. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde saat 23.00 sıralarında Ümraniye'de bulunan bir pet shop dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde kapalı olan bir pet shop dükkanına giren 4 şüpheli, içeride bulunan 4 kuş kafesini çaldı. Şüphelilerden biri, çaldıkları kuş kafesiyle birlikte dükkandan çıkacakları esnada kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını fark etti. Rahat tavırlar içerisinde hırsızlık yapan gençler, kameraya el hareketinde bulundu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kameraya bakarak el hareketi yapıyorlar"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Semih Yıldırım, "Sabah dükkana geldiğimizde kafeslerin olmadığını fark ettik. Hemen güvenlik kamerasını inceledik. Gençlerin 4 kafesi çaldığını gördük. Çalınan kafeslerin aslında bir önemi yok ama hırsızlık esnasında gençler kameraya bakarak el hareketinde bulunuyor. Bu biraz canımızı sıktı. Çalınan kafesler toplamda bin lira anca eder. Kameraya karşı yaptıkları hareket hoş değildi. Aileleri umarım izler ve bunun önüne geçer" dedi.

Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti
Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti
Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti
Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti
Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti
Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti

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Son dakika haberi: Kuş kafeslerini çaldılar; görüntülendikleri kameraya el hareketi yaptılar Son dakika haberi: Kuş kafeslerini çaldılar; görüntülendikleri kameraya el hareketi yaptılar AVCILAR'DA PİŞKİN HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KUMAŞI SAHİBİNE SATMAYA KALKTI AVCILAR'DA PİŞKİN HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KUMAŞI SAHİBİNE SATMAYA KALKTI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Ümraniye'de pişkin kafes hırsızları: Güvenlik kamerasına el hareketi çekti - Son Dakika
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