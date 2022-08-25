Ümraniye'de sokakta uyuşturucu satan zehir taciri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de sokakta uyuşturucu satan zehir taciri yakalandı

25.08.2022 14:46

Ümraniye'de polis ekipleri tarafından sokakta uyuşturucu satan torbacıların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ekipler, bir sokakta uyuşturucu satışı hazırlığında bulunan bir kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Ümraniye'de polis ekipleri tarafından sokakta uyuşturucu satan torbacıların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ekipler, bir sokakta uyuşturucu satışı hazırlığında bulunan bir kişiyi kıskıvrak yakaladı. Zehir tacirinin üzerinde 45 parça halinde toplam 180 gram marihuana, 4 bin TL para, 2 adet cep telefonunu ele geçirdi.

Ümraniye'de 24 Ağustos 2022 tarihinde ekipler, bir sokak içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Çalışmaların devamında ekipler, uyuşturucu ticareti yapan bir kişiyi kıskıvrak yakalayarak üzerinde satışa hazırlanmış, 45 parça halinde toplam 180 gram Marihuana, 4 bin TL para, 2 adet cep telefonu ele geçirdi. Yakalanan şahıs yapılan işlemlerinin akabinde "narkotik madde ticareti" suçundan adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan; 24 Ağustos 2022 tarihinde, Narkotik Suçların önlenmesi ve Genel Asayişin Sağlanması amacıyla Bağcılar Fatih, Başakşehir Güvercintepe- Şahintepe, Beyoğlu/Hacı Ahmet, İstiklal, Yenişehir, Çukur, Kalyoncu Kulluğu, Bülbül, Bostan, Sururi Mehmet Efendi, Fatih/Kumkapı- Balat, Esenyurt, Balıkyolu-Yeşilkent, Gaziosmanpaşa/Sarıgöl, Şişli/Kuştepe bölgelerinde yapılan denetimlerde; 4 bin 404 şahıs sorgusu, bin 211 araç sorgusu, 222 motosiklet sorgusu yapıldı, 9 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı yakalandı, 7 düzensiz göçmen hakkında idari işlem uygulandı, 1 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Aramalarda; 57 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor Ümraniye'de seyir halindeyken vurulmuşlardı: Polis şüpheliyi yakaladı Ümraniye'de seyir halindeyken vurulmuşlardı: Polis şüpheliyi yakaladı
Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de sokakta uyuşturucu satan zehir taciri yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:19 Konya'da Suriyeli tefeciler 3,5 yaşındaki kızı, babasının borcu yüzünden kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 19:38:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de sokakta uyuşturucu satan zehir taciri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement