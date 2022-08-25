Ümraniye'de sokakta uyuşturucu satan zehir taciri yakalandı

Ümraniye'de polis ekipleri tarafından sokakta uyuşturucu satan torbacıların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ekipler, bir sokakta uyuşturucu satışı hazırlığında bulunan bir kişiyi kıskıvrak yakaladı. Zehir tacirinin üzerinde 45 parça halinde toplam 180 gram marihuana, 4 bin TL para, 2 adet cep telefonunu ele geçirdi.

Ümraniye'de 24 Ağustos 2022 tarihinde ekipler, bir sokak içerisinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Çalışmaların devamında ekipler, uyuşturucu ticareti yapan bir kişiyi kıskıvrak yakalayarak üzerinde satışa hazırlanmış, 45 parça halinde toplam 180 gram Marihuana, 4 bin TL para, 2 adet cep telefonu ele geçirdi. Yakalanan şahıs yapılan işlemlerinin akabinde "narkotik madde ticareti" suçundan adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan; 24 Ağustos 2022 tarihinde, Narkotik Suçların önlenmesi ve Genel Asayişin Sağlanması amacıyla Bağcılar Fatih, Başakşehir Güvercintepe- Şahintepe, Beyoğlu/Hacı Ahmet, İstiklal, Yenişehir, Çukur, Kalyoncu Kulluğu, Bülbül, Bostan, Sururi Mehmet Efendi, Fatih/Kumkapı- Balat, Esenyurt, Balıkyolu-Yeşilkent, Gaziosmanpaşa/Sarıgöl, Şişli/Kuştepe bölgelerinde yapılan denetimlerde; 4 bin 404 şahıs sorgusu, bin 211 araç sorgusu, 222 motosiklet sorgusu yapıldı, 9 aranan şahıs, 2 yoklama kaçağı yakalandı, 7 düzensiz göçmen hakkında idari işlem uygulandı, 1 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Aramalarda; 57 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - İSTANBUL