Ümraniye'de, Polis maskotu 'Cesur' çocuklarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de, Polis maskotu 'Cesur' çocuklarla buluştu

05.09.2022 12:26
Ümraniye'de, Polis maskotu 'Cesur' çocuklarla buluştu

Ümraniye'de, Polis maskotu 'Cesur' çocuklarla buluştuİSTANBUL İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de, uyum haftası çerçevesinde yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle buluştu.

Ümraniye'de, Polis maskotu 'Cesur' çocuklarla buluştu

İSTANBUL İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de, uyum haftası çerçevesinde yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle buluştu.

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de uyum haftası çerçevesinde yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle buluştu. Çocukların ilk gün heyecanına ortak olan polis maskotu 'Cesur' onlara hediyeler verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum haftası çerçevesinde bugün yüz yüze eğitime başladı. Bu çerçevede sabahın erken saatlerinde öğrenciler velileriyle birlikte okullara geldi. Uyum haftası çerçevesinde İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne özel hazırlanan maskot polis 'Cesur' Ümraniye'de İnkılap İlkokulu bahçesinde çocukları karşıladı. maskot 'Cesur' okula başlayan çocuklara hediyeler verdi. Okul bahçesinde velilerinden ayrılan çocuklar daha sonra maskot polis 'Cesur' çocuklarla birlikte sıraya girdi. Okulun ilk gününde minik öğrencilerin heyecanına ortak olan 'Cesur' ilk zilin çalmasıyla birlikte çocukları öğretmenleriyle birlikte sınıflarına uğurladı. Uyum haftası çerçevesinde bugün ilk defa okula başlayan çocukların ise oldukça heyecanlı olduğu bazı çocukların ise ağladığı görüldü.

"Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz"

Çocuğu okula başlayan veli Gönül Dursun, "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bugün ilk günümüz, heyecanla bekliyoruz. Maskot polisi de çok beğendik. Oğlum Aras çok beğendi." dedi

YORUMLAR
500
İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı Sürpriz Hamle! Bakın Ne Yaptı? Sürpriz Hamle! Bakın Ne Yaptı? GÖKTÜRK'TE HAYVANSEVERLER 305 KÖPEK SOKAĞA ATILMASIN DİYE DESTEK İSTİYOR GÖKTÜRK'TE HAYVANSEVERLER 305 KÖPEK SOKAĞA ATILMASIN DİYE DESTEK İSTİYOR
Kaynak: İHA

İstanbul, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de, Polis maskotu 'Cesur' çocuklarla buluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
14:22 Mustafa Sarıgül son ankette büyük çıkış yakaladı! İşte partilerin İstanbul'da aldığı oy oranları...
14:07 Skorsky tipi helikopterimiz kaza kırıma uğramıştı! Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 şehit
13:58 Türkiye-Yunanistan gerginliğinde yeni safha! Çek Cumhuriyeti'nden skandal "Erdoğan" paylaşımı
13:57 Rusya vanayı kapattı, Avrupa'da spot piyasadaki doğal gaz fiyatları tavan yaptı!
13:25 İrem Derici'den bomba itiraf! İsmini açıklamadığı futbolcuyu masasına çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:19:21. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de, Polis maskotu 'Cesur' çocuklarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement