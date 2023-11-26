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Ümraniye'de Polis Memuruna Çarpan Araç Güvenlik Kamerasında - Son Dakika

Ümraniye'de Polis Memuruna Çarpan Araç Güvenlik Kamerasında

Ümraniye'de kontrollü araç geçişini sağlayan polis ekiplerine hafif ticari araç çarptı. Bir polis memuru ağır şekilde yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye\'de Polis Memuruna Çarpan Araç Güvenlik Kamerasında
26.11.2023 - 10:39,
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Ümraniye'de daha önce kaza yapılan caddede kontrollü araç geçişini sağlayan polis ekiplerine hafif ticari araç vurup kaçtı. Bir polis memuru ağır şekilde yaralandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Ümraniye Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kontrollü geçişin sağlanması için denetim yapan polis ekiplerine Sefa A.'nın kullandığı 59 PN 356 plakalı araç hızlı bir şekilde vurup kaçtı. Aracın kaçtığını gören diğer polis memurları kaçan aracın arkasından ateş ederek durdurmaya çalıştı. Olayda bir polis memuru ağır şekilde yaralandı. Olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri ağır yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ise polis memurunun dur ikazı yaptığı aracın hızla gelip polise çarptığı anlar görülmekte. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de Polis Memuruna Çarpan Araç Güvenlik Kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de Polis Memuruna Çarpan Araç Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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