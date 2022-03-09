Ümraniye'de polis noktasından kaçan 3 şüpheliden ikisi vurularak yakalandı - Son Dakika
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Ümraniye'de polis noktasından kaçan 3 şüpheliden ikisi vurularak yakalandı

09.03.2022 15:19
Ümraniye'de polis noktasından kaçan 3 şüpheliden ikisi vurularak yakalandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi, polislere silah göstererek kaçtı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 kişi, polislere silah göstererek kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında kaçmaya çalışan şüphelilerden ikisi polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay gece saat 02.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bulvar üzerinde oluşturulan uygulama noktasına gelen içinde 3 şüphelinin bulunduğu 34 DLA 777 plakalı kiralık bir araç, şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ancak iddiaya göre polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya kalkışan 3 kişinin bulunduğu araçtan bir kişi tabanca gösterdi. Polis ekiplerinden A.K. adlı bir emniyet görevlisi kaçan araçtakilere ateş açtı. Açılan ateşle sürücü koltuğunda bulunan Çağlar T.(21) sırtından, Deniz Ç.(23) ise ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan iki şüpheli hemen hastaneye sevk edilirken, 17 yaşındaki S.Ç.B. ise gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yaralanan şüphelilerden Çağlar T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, GBT sorgusunda 'parada sahtecilik', 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu ticareti' gibi çeşitli suçlardan 18 ayrı kaydı olduğu ve uyuşturucu ticaretinden 1 ay önce de mahkemeden 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi. Ayağından vurularak yakalanan Deniz Ç.'nin ise polisiye soruşturmalardan 6 suç kaydı bulunduğu aktarılırken, ölüm tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olaydan yara almadan kurtulan 17 yaşında S.C.B., ifade işlemleri için emniyete götürüldü. S.CB.'nin polisteki sorgusunda, "Aranmamız olduğu için polisten kaçtık" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

Diğer taraftan olay sırasında kaçan kanun kaçaklarına ateş açan Komiser Yardımcısı A.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Ümraniye'de polis noktasından kaçan 3 şüpheliden ikisi vurularak yakalandı
Ümraniye'de polis noktasından kaçan 3 şüpheliden ikisi vurularak yakalandı
Ümraniye'de polis noktasından kaçan 3 şüpheliden ikisi vurularak yakalandı

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Ümraniye, İstanbul, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de polis noktasından kaçan 3 şüpheliden ikisi vurularak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de polis noktasından kaçan 3 şüpheliden ikisi vurularak yakalandı - Son Dakika
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