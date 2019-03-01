Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Polis, Uzun Zamandır Takip Ettiği Hırsızlık Çetesinin Bulunduğu Aracın Lastiklerine...

Ümraniye'de Polis, Uzun Zamandır Takip Ettiği Hırsızlık Çetesinin Bulunduğu Aracın Lastiklerine...

1 saat önce

IHAAW094935-ASA/01-03-2019- Ümraniye'de polis, uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu.

Ümraniye'de Polis, Uzun Zamandır Takip Ettiği Hırsızlık Çetesinin Bulunduğu Aracın Lastiklerine..., System.String[]
IHAAW094935-ASA/01-03-2019

- Ümraniye'de polis, uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Şahıslar kıskıvrak yakalandı. 01.03.2019 09: 49: 35 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:55 Kaynak: İHA

Polis, Ümraniye, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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