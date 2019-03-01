Ümraniye'de Polis, Uzun Zamandır Takip Ettiği Hırsızlık Çetesinin Bulunduğu Aracın Lastiklerine...
1 saat önce
IHAAW094935-ASA/01-03-2019- Ümraniye'de polis, uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu.
IHAAW094935-ASA/01-03-2019
- Ümraniye
'de polis, uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Şahıslar kıskıvrak yakalandı. 01.03.2019 09: 49: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:55 Kaynak: İHA
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