Ümraniye'de polise ateş açan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de polise ateş açan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ümraniye'de polise ateş açan 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Ümraniye'de polise ateş açan 1'i yaralı 3 şüpheli yakalandı.

Ümraniye'de polise ateş açan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Ümraniye'de polise ateş açan 1'i yaralı 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik uygulaması sırasında şüpheli bir aracı takibe aldı.

Ümraniye Esenşehir Mahallesi'ne kadar süren kaçan şüpheliler, İlkyaz Sokak'ta polislere silahla ateş açtı.

Polisin karşılık vermesi üzerine araçtaki 3 kişiden B.T. yaralanırken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.T'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, diğer şüphelileri emniyete götürdü.

Sancaktepe, Narkotik, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:12 Kaynak: AA
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