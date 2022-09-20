Ümraniye'de polise saldıran sürücünün etkisiz hale getirilmesine ilişkin Valilik açıklaması - Son Dakika
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Ümraniye'de polise saldıran sürücünün etkisiz hale getirilmesine ilişkin Valilik açıklaması

20.09.2022 21:09
Ümraniye'de polise saldıran sürücünün etkisiz hale getirilmesine ilişkin Valilik açıklaması

İSTANBUL Valiliği, Ümraniye'de polise bıçakla saldıran sürücünün etkisiz hale getirildiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İSTANBUL Valiliği, Ümraniye'de polise bıçakla saldıran sürücünün etkisiz hale getirildiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün saat 17.00 sıralarında Ümraniye ilçemizde yapılan trafik uygulamasında şüphe üzerinde durdurulan bir aracın hacizli yakalama kararı gereğince trafikten men işlemi başlatılmıştır. Araçta bulunan Y.G. ve A.G. isimli şahıslar, görevli polislerimize işlem yapılmasına engel olmak amacıyla mukavemet göstererek aracı yanıcı madde ile ateşe vermişlerdir. Yangını söndürmek üzere çağrılan itfaiye ekibi ve görevli polislerimize taş ve bıçak ile saldıran şahıslar önce sözle uyarılmış, yapılan uyarılara mukavemetle karşılık vermeleri üzerine görevli polislerimizce havaya uyarı ateşi açılmıştır. Yapılan tüm uyarılara rağmen bıçak ile saldırmaya devam eden Y.G adlı şahıs vurularak etkisiz hale getirilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay esnasında seken mermilerden 3 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.


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Kaynak: DHA

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de polise saldıran sürücünün etkisiz hale getirilmesine ilişkin Valilik açıklaması - Son Dakika

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