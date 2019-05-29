Ümraniye'de polisin uygulama noktasından araçla kaçan şahıslar, önce bir otomobile ardından da okul...
1 saat önce
Ümraniye'de polisin uygulama noktasından araçla kaçan şahıslar, önce bir otomobile ardından da okul servisine çarptı.
Ümraniye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:18 Kaynak: İHA
'de polisin uygulama noktasından araçla kaçan şahıslar, önce bir otomobile ardından da okul servisine çarptı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken şüpheliler kıskıvrak yakalandı. - İSTANBUL
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