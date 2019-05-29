Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de polisin uygulama noktasından araçla kaçan şahıslar, önce bir otomobile ardından da okul...
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Ümraniye'de polisin uygulama noktasından araçla kaçan şahıslar, önce bir otomobile ardından da okul...

1 saat önce

Ümraniye'de polisin uygulama noktasından araçla kaçan şahıslar, önce bir otomobile ardından da okul servisine çarptı.

Ümraniye'de polisin uygulama noktasından araçla kaçan şahıslar, önce bir otomobile ardından da okul..., System.String[]
Ümraniye'de polisin uygulama noktasından araçla kaçan şahıslar, önce bir otomobile ardından da okul servisine çarptı. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken şüpheliler kıskıvrak yakalandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:18 Kaynak: İHA
Ümraniye, 3. Sayfa
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