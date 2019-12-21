Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı (1) - Son Dakika

Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı (1)

6 saat önce

ÜMRANİYE'de takipteki kişi, kovalamacanın ardından polisle girdiği silahlı çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi.

Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı (1), System.String[]
ÜMRANİYE'de takipteki kişi, kovalamacanın ardından polisle girdiği silahlı çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi. Olay nedeni polis alarma geçti.


- İstanbul
Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:46 Kaynak: DHA
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