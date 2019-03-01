Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Polisle Şüpheliler Arasında Kovalamaca Kaza ile Sonlandı (1)

Ümraniye'de Polisle Şüpheliler Arasında Kovalamaca Kaza ile Sonlandı (1)

1 saat önce

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA Tuzla'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaçmaya başladı.

Ümraniye'de Polisle Şüpheliler Arasında Kovalamaca Kaza ile Sonlandı (1), System.String[]
Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA 

Tuzla'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaçmaya başladı. Polisin uzun süren kovalamacanın ardından şüpheliler Ümraniye'ye vardığında havaya ateş açmaya başladı. Polis şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için Muhterem Sokak üzerinde aracın lastiklerine ateş etti. Kaldırıma çarpan araçtaki bir şüpheli yaralandı. Minibüsteki diğer 7 kişi gözaltına alındı. 

Görüntü dökümü

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-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Minibüsün görüntüsü

-Minibüsteki kurşun izleri

-Polisin çalışmaları

-Genel ve detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:04 Kaynak: DHA

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