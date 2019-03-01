Ümraniye'de Polisle Şüpheliler Arasında Kovalamaca Kaza ile Sonlandı (3)
1 saat önce
Tuzla'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaçmaya başladı.
Tuzla
'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaçmaya başladı. Polisin uzun süren kovalamacanın ardından şüpheliler Ümraniye
'ye vardığında havaya ateş açmaya başladı. Polis şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için Muhterem Sokak üzerinde aracın lastiklerine ateş etti. Kaldırıma çarpan araçtaki bir şüpheli yaralandı. Minibüsteki diğer 7 kişi gözaltına alındı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:36 Kaynak: DHA
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