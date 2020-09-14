Broşürden alan Saadet Bal, "Halk olarak çok dikkat etmemiz gerekir.Kuralları uymalıyız büyük küçük herkes.Maskeleri takmalıyız.Sosyal mesafe kuralı ve temizliğe önem vermeliyizödiye konuştu.
Görüntü dökümü:-------------------Polis ekiplerinden görüntü-Broşür dağıtmaları-Vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarmaları-Vatandaş ile röp
-Genel ve detay görüntüler
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:39 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÜMRANİYE'DE POLİSLERDEN BROŞÜRLÜ KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRMESİ - Son Dakika