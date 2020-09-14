ÜMRANİYE'DE POLİSLERDEN BROŞÜRLÜ KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRMESİ - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE POLİSLERDEN BROŞÜRLÜ KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRMESİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de Alemdağ caddesi üzerinde vatandaşları koronavirüs ve 14 kural hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye 'de Alemdağ caddesi üzerinde vatandaşları koronavirüs ve 14 kural hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve koronavirüsten korunma yollarının anlatıldığı broşürleri dağıtan polisler, broşür verdiği vatandaşlara sözlü bilgilinderme de yaptı. Ekipler yaptıkları çalışmada vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isterken, vatandaşlar da bilgilendirme çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Broşürden alan Saadet Bal, "Halk olarak çok dikkat etmemiz gerekir.Kuralları uymalıyız büyük küçük herkes.Maskeleri takmalıyız.Sosyal mesafe kuralı ve temizliğe önem vermeliyizödiye konuştu. Görüntü dökümü: -------------------Polis ekiplerinden görüntü-Broşür dağıtmaları-Vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarmaları-Vatandaş ile röp -------------------Polis ekiplerinden görüntü-Broşür dağıtmaları-Vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarmaları-Vatandaş ile röp -Genel ve detay görüntüler

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