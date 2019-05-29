Ümraniye'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
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ÜMRANİYE'de asayiş denetimi yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil içindeki şüpheliler başka araçlara çarpınca yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:28 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE'de asayiş denetimi yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil içindeki şüpheliler başka araçlara çarpınca yakalandı. Kaza sonucu diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralanırken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.
Olay saat 15.00 sıralarında Şenol Güneş
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne polis ekipleri, bulvar üzerinde şüpheli gördükleri araçlarda denetim yapıyordu. Denetimler sırasında polisin dur ihtarına uymayan 34 EMC 92 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Polisle içinde 3 şüphelinin bulunduğu araç arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Kaçan şüphelilerin araçlarıyla, önce bir otomobile ve daha sonra servis aracına çarptıktan sonra yakalandı. Araç
içinde bulunan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada kaçan otomobilin çarptığı araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polisin yaptığı uygulamada kaçan otomobilin sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.
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