İtfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan sürücü Serdar Kesim ve yanında bulunan İrem Münhat sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Serdar Kesim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı çıkartılan İrem Münhat olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde 06:00 sularında İstanbul TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Serdar Kesim yönetimindeki 41 AJF 464 plakalı otomobil otoyolda bulunan köprüden savrularak Varan Caddesi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Ümraniye, İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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