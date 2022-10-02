Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var

02.10.2022 07:51

İstanbul Ümraniye TEM Otoyolu'nda giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra refüje çarparak köprüden aşağıya düştü. Sürücü hayatını kaybederken yanında bulunan bir kişi yaralı olarak kurtuldu.

Olay sabah saatlerinde 06:00 sularında İstanbul TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Serdar Kesim yönetimindeki 41 AJF 464 plakalı otomobil otoyolda bulunan köprüden savrularak Varan Caddesi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekiplerince hurdaya dönen araçtan sürücü Serdar Kesim ve yanında bulunan İrem Münhat sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil sürücüsü Serdar Kesim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı çıkartılan İrem Münhat olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var
Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var
Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var
Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var
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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Ümraniye, İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de refüje çarpan otomobil köprüden aşağıya uçtu! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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