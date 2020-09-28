Ümraniye'de reklam tabelasında Hacer'ül Esved'i görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika

Ümraniye'de hac ve umre organizasyon şirketinin panosunda Hacer'ül Esved taşına benzetilmiş bir tabela bulunuyor. Görenleri hayrete düşüren tabela havadan da görüntülendi.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin dış cephesine yerleştirilmiş pano görenlerin dikkatini çekiyor. 5 katlı iş merkezinin 3. katında bulunan hac ve umre organizasyon firmasına ait olan panoda Hacer'ül Esved taşına benzetilmiş bir tabela bulunuyor. Firma yetkisi konu hakkında olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti. Hacer'ül Esved taşı, Kabe'de bulunuyor ve tavaf ibadetinin başladığı nokta olarak belirtiliyor. O tabela havadan görüntülendi.

Firma yetkilisi Bekir Aygün, "Bu firmanın açılışı 10. yılına geliyor. Açıldığımız yılda arkadaşlarla istişare ettik. Buranın bir hac ve umre firması olması sebebiyle Hacer'ül Esved taşını koyma kararı aldık. Genelde hac ve umre firmaları Kabe'nin veya Mescid-i Nebevii'nin resimlerini koyuyorlar. Hacer'ül Esved taşının doğru olup olmadığının fetvasını sorduğumuz zaman bunun bir sakıncası olmadığının fetvasını verdiler. 10 sene önce telefonla bize tebrikler geldi. Oraları bize anımsatıyorsunuz.', 'Oradan arabamızla her geçerken selam veriyoruz. Oraya gitmenin arzusunun tatminini burada yaşıyoruz' gibi geri dönüşler oldu. Hacer'ül Esved taşını çok beğenip bizimle umreye giden yolcularımız da oldu" ifadelerini kullandı.