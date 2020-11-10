Ümraniye'de riskli bina denetimi - Son Dakika

Deprem tedbirleri kapsamında riskli görülen binalarda Ümraniye Belediyesi, kolon ve kiriş ile mimari projeye uygunluk denetimi yaptı. Kontrol edilen binalarda, herhangi bir eksiklik veya soruna rastlanmadı.

Deprem ve afetlere hazırlık kapsamında çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, riskli binalarda denetimlerde bulundu. Yapı Kontrol Müdürlüğü uzmanları tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, binaların giriş ve bodrum katlarında kiriş ve kolonlar incelendi. Kontrol edilen binalarda, herhangi bir eksiklik veya soruna rastlanmadı.

"KOLON VE KİRİŞTE OLAN KÜÇÜK TAHRİBATLARDA BİNAYI MÜHÜRLÜYORUZ"

Denetim sırasında açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışanlarından Halil Songül, binaların ana taşıyıcı unsurları olan kolon ve kirişlere yapım ve tadilat esnasında herhangi bir zarar verilip verilmediğiyle ilgili kontroller yaptıklarını hatırlattı.

Kolon ve kiriş denetimleri konusunda hassasiyetin ve denetimlerin sıkılaştığına dikkat çeken Songül, "Dükkan olarak kullanılan yerlerde bizim bilgimiz dışında yapılan tadilatlarda kolon ve kirişlere zarar verilip verilmediğinin tespitini yapıyoruz. Yapılan tadilatlar basit amaçlı oluyor. Bazen bir boru geçirmek ya da tezgah yerleştirmek için kirişe veya kolona zarar verebiliyorlar. Bu gibi durumları tespit ettiğimizde yönetmeliklerin vermiş olduğu gereklilikleri yerine getiriyoruz. Kolonda veya kirişte küçük bir tahribat yapılmış olsa bile vatandaşların can güvenliği için binayı mühürlüyoruz.