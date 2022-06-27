Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırdığı küçük kız yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırdığı küçük kız yaralandı

27.06.2022 16:06
Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırdığı küçük kız yaralandı

Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı.

Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı.

Huzur Mahallesi'nde sokakta oynarken sahipsiz köpek tarafından bacağından ısırılan 5 yaşındaki Hatice Kaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili AA muhabirine konuşan baba Murat Kaya, kızının evin önünde babaannesiyle otururken kulağında küpesi olan bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Kızının Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındığını dile getiren Kaya, çocuğunun genel sağlığının iyi ancak bacağının kötü durumda olduğunu anlattı.

Kaya, kızının etraftakilerin müdahalesiyle kurtarıldığını ve mahallede bu tür olayların sık yaşandığını ifade ederek, belediye yetkililerinden konuyla ilgili çalışma yapmasını istedi.

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Kaynak: AA

Hatice Kaya, Murat Kaya, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırdığı küçük kız yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ümraniye'de sahipsiz köpeğin saldırdığı küçük kız yaralandı - Son Dakika
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