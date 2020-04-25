Ümraniye'de sahte maske operasyonu; 5 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

ÜMRANİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde izinsiz maske üretimi yapılan tekstil atölyesine polis operasyon düzenlendi. 5 bin satışa hazır maske ele geçirilen işyerinin sahibine 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. Atölye mühürlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince koronavirüs tedbirlerine ilişkin gerçekleştirilen denetimler kapsamında Ümraniye
, Esenşehir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine operasyon düzenlendi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince atölyede yapılan aramalarda 5 bin adet satışa hazır halde maske ele geçirildi. İşyeri sahibi Cengiz K. hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü
ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
- İstanbul