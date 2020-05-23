ÜMRANİYE'DE ŞANTİYEDE YANGIN ÇIKTI(GENİŞ HABER) - Son Dakika

Ümraniye 'de bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynırda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, iki saatlik uğraş sonucu kontrol altına alınırken 5 kişi dumandan etkilendi.

Ümraniye Altınordu Caddesinde bulunan bir inşaata henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İddiaya göre, işçilerin kaldığı konteynırda saat 02.00 sıralarında dumanlar yükseldi. Duman kısa sürede yerini aleve bıraktı. Durumu gören işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin desteğe geldiği yangın iki saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı. İçeriden çıkarılan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Şantiye de çalışan işçilerin büyük kısmının bayram izni nedeniyle bugün yola çıktıkları ve fazla kimsenin çalışmadığı öğrenilirken, konteynırlarda hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

"İÇERİDEN 5 KİŞİNİN SESLERİ GELİYORDU"

İnşaatta çalışan bir işçi, "Şantiye olarak kullanıyor. İşçilerin kaldığı koğuşlar bölgesi burası." diye konuşurken, yangın esnasında içeride yattığını ifade eden bir başka işçi, "Biz içeride yatıyorduk. Yangının sebebini bilmiyoruz. Birkaç yaralı var, hastaneye götürüldüler." dedi. Mehmet Kartal, "Saat 02.30 sıralarında iş üzerinde çalışıyorduk. Sahur yapmak için kaldığımız yere geldiğimizde alev alev yanıyordu. İçeride 5 kişinin sesleri geliyordu. Onlar galiba itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Şu anlık can kaybı yok. Konteynırlarda bayramdan dolayı kalan az insan kalıyordu. 50, 60 kişi vardı galiba içeride kalan. Yaralı arkadaşlarımız hastaneye götürdüler henüz bilgisini paylaşmadılar." şeklinde konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir işçi ise, "Biz iş üzerinde çalışıyorduk. Biz geldiğimiz de her yeri alev almıştı. İçeriden arkadaşlarımız bağrışma sesleri geliyordu. 4,5 kişi bağırdığını duyduk. Allah'tan kimseye bi rşey olmamıştı ancak bir iki kişinin camdan atladığını gördük. Ambulanslarla götürdüler inşallah bir şey olamamıştır arkadaşlarımıza normal de biz 200,300 kişi kalıyoruz burada bayram dolayı az çalışan insan olduğu biliyoruz. İçeride 50,60 kişi falan vardır diye düşünüyorum. Bir kişiyi yeni hastaneye götürmüş diğerlerinden haber almadık henüz" ifadelerini kullandı.