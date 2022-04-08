Ümraniye'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Ümraniye'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar yemeğinde buluştu

08.04.2022 19:22

Ümraniye'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar yemeğinde buluştu Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ümraniye Nikah Sarayı'nda şehit ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Ümraniye'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar yemeğinde buluştu

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ümraniye Nikah Sarayı'nda şehit ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ve Başkan İsmet Yıldırım katıldı.

Ümraniye Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında şehit ve gazi ailelerine yönelik geleneksel olarak düzenlediği iftar programına bu yıl da katılım yoğun oldu. Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ile binlerce kişiyi ağırlayan Ümraniye Belediyesi, şehit ailelerini, gazileri ve yakınlarını iftar programında bir araya getirdi. İftara katılan şehit yakını ve gaziler, ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açtı. Başkan İsmet Yıldırım tüm masaları selamlayarak, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilendi. Ümraniye Nikah Sarayı'nda gerçekleşen iftar programına; Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Protokolünün yanı sıra Şehit Aileleri, Gaziler ve Gazi Yakınları katıldı.

"Devletimizin tüm kurumlarıyla hizmetinizdeyiz"

İftar programında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, " Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları olarak iyi ki varsınız. Şehitlik ve gazilik makamı, makamların en yücesi, sizler bizim başımızın tacısınız. Bir vatan varsa, bir toprak varsa, bir aile varsa bu şehitlerin kanları sayesinde oluyor. Vatan toprağı şehitlerin kanıyla vatan toprağı oluyor. Devletimizin milletimizin, desteğini her zaman yanınızda hissedin. Devletimizin tüm kurumlarıyla hizmetinizdeyiz. Bir telefon kadar yakınınızdayız. Allah sizlerden razı olsun" diye konuştu.

Ümraniye'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar yemeğinde buluştu
Ümraniye'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar yemeğinde buluştu
Ümraniye'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar yemeğinde buluştu

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Ümraniye, İftar, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika


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