Ümraniye'de minibüsün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka araca çarptı

İbrahim Tatlıses'in kızının transparan pantolonu olay oldu: Bütün için görünüyor

İstanbul Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Methiye Sokak ve Muhterem Sokak'ın kesiştiği kavşağa hızla giren kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı.

TAKLA ATIP BAŞKA ARACA ÇARPTI

Kazanın etkisiyle kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.