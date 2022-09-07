Ümraniye'de minibüsün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka araca çarptı - Son Dakika
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Ümraniye'de minibüsün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka araca çarptı

07.09.2022 09:33

Ümraniye'de bir servis minibüsünün çarptığı kamyonet takla atması sonucu park halindeki başka bir araca çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Methiye Sokak ve Muhterem Sokak'ın kesiştiği kavşağa hızla giren kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı.

TAKLA ATIP BAŞKA ARACA ÇARPTI

Kazanın etkisiyle kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

DHA, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de minibüsün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka araca çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de minibüsün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka araca çarptı - Son Dakika
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