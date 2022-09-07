İSTANBUL-(Ek bilgi ve görüntülerle) ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KAMYONET TAKLA ATTI - Son Dakika
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İSTANBUL-(Ek bilgi ve görüntülerle) ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KAMYONET TAKLA ATTI

07.09.2022 11:57

ÜMRANİYE'de servis minibüsünün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı.

ÜMRANİYE'de servis minibüsünün çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Esenşehir Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Methiye Sokak ve Muhterem Sokak'ın kesiştiği kavşağa hızla giren kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı. Kazanın etkisiyle kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Cemil Akdağ "Sokağın içinde minibüs geldi,içinde yolcu  yoktu. Kamyonet çarpınca, ters döndü. Arkada park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Dörtyol kesişimin de oldu.Yaralı yoktu, hasarlı kaza oldu. Servisi sokaktan çıkarken görmedim, çarpaken gördüm. Arkada park alanında otomobilin içinde bir bayan vardı .Araba ters döndükten sonra yardım ettik. Sonra polis ve ambulans geldi"dedi.

Başka bir görgü tanığı Yusuf Uzun "Ara sokaktan çıkan minibüs  kontrolsüz bir şekilde çıktı. Kamyonete çarpar çarpmaz takla attı, oradan diğer bir aracın üstüne devrildi. Park halindeki araçtaki kadın şoka girdi. Tedbir amaçlı ambulans aldı. Aradan çıkan minibüs kontrolsüz bir şekilde çıktı, onun için kaza yaptı" diye konuştu

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-(Ek bilgi ve görüntülerle) ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KAMYONET TAKLA ATTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-(Ek bilgi ve görüntülerle) ÜMRANİYE'DE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KAMYONET TAKLA ATTI - Son Dakika
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