Ümraniye'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Ümraniye'de seyir halindeki otomobil yandı
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Ümraniye'de seyir halindeki otomobil yanarken, sürücü ve iki yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Ümraniye'de seyir halindeki otomobil yanarken, sürücü ve iki yolcu kazayı yara almadan atlattı.
Tuncay Y.'nin kullandığı otomobil, Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek otomobilde bulunanlarla dışarı çıktı.
Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Otomobilde büyük çapta hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:36 Kaynak: AA
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