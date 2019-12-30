Ümraniye'de şiddetli fırtına ağaç devirdi - Son Dakika

Çağrı ÇALIŞKAN ÜMRANİYE'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın üstüne devrildiği otomobilde hasar oluşurken, cadde bir süre trafiğe kapandı.

Olay saat 14.00 sıralarında Ümraniye Atay Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle bir ağaç caddedeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sebebiyle cadde iki yönlü trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, oluşan parçaları yol kenarına çekerek yolu açtı. Otomobilde ise hasar oluştu. Olayın görgü tanığı Vedat Ergün, "5 dakika öncesinde sağlam bir rüzgar çıktı. Ben burada çiçekçiyim. Olayı gördüm. Şiddetli rüzgar sebebiyle aracın üzerine devrildi. Herhangi bir yaralı yok. Sadece arabanın üzerine devrildi. Arabada hasar var. Yol iki yönde trafiğe kapandı. " dedi.