Ümraniye'de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu - Son Dakika

Ümraniye'de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

7 saat önce

Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parça uçarak başka binaya çarptı.

Ümraniye'de şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu, System.String[]

Ümraniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan parça uçarak başka binaya çarptı.


Anadolu yakasında akşam saatlerinde şiddetli lodos ile birlikte sağarak yağış etkili oldu. Yağış ve rüzgarın etkisi ile Ümraniye, İstiklal Mahallesi, Demir Sokak'ta bulunan bir binasını çatısının kaplaması uçarak yanındaki 6 katlı binaya çarptı. Kaplamanın bir kısmı da yere düştü. Çatının kopan parçasının uçması esnasında yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binadan sarkan çatı kaplamasını almak için çalışma başlattı.


Metin Çelik adlı vatandaş, "Rüzgarın etkisiyle diğer binanın çatısına düştü. Birkaç arabada ufak tefek sıkıntı var ama insanlarda bir şey yok. Çok şükür yaralanma, can kaybı yok" dedi. - İSTANBUL

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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