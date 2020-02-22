Ümraniye'de silah kaçakçıları yakaladı - Son Dakika

ÜMRANİYE'de polis ekipleri, şüphelendikleri 3 kişinin yükleme yaptıkları araçta yaptıkları aramada 314 av tüfeği ele geçirdi.

Ümraniye, Esenşehir Mahallesi'nde çarşamba günü devriye gezen polis ekipleri, bir kamyondan başka bir panelvan araca malzeme yüklendiğin görerek sevkiyat yapan 3 kişinin yanına gitti. Şüphelilerin yüklediği malzemeyi soran polis, 3 kişinin çelişkili ifadeler vermesi ve tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine sevkiyat irsaliyesini görmek istedi. İrsaliyede 20 karton koli ve 320 pompalı yivsiz av tüfeğinin özel bir şirket tarafından Mehmet Ali M. adına Sabiha Gökçen Havalimanı'na taşınacağını belirlendi. Bunun üzerine araçlarda arama yapan emniyet ekiplerince 314 yivsiz av tüfeği ve 80 plastik kabza ile tüfeklerin birleştirilmesinde kullanılan alyan ve vida takımı ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekiplerince silahların yurtdışında satılmak için alındığı tespit edildi. Şüphelilerden Ali Ö.'nün av tüfekleri kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilikten suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, av tüfekleri kanuna muhalefet suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.