Ümraniye'de silahını göstermek isterken avukat arkadaşını vurdu
1 saat önce
ÜMRANİYE'de müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., ofisinde silahını gösterdiği sırada avukat arkadaşını yanlışlıkla vurdu.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:58 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE'de müteahhitlik yapan Mehmet Sabri
K., ofisinde silahını gösterdiği sırada avukat arkadaşını yanlışlıkla vurdu. Müteahhit gözaltına alınırken, göğsünden yaralanan avukat Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi, Derya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müteahhitlik yapan Mehmet Sabri K., avukat arkadaşı Hüseyin Y. ile ofisinde otururken silahını göstermek istedi. Mehmet Sabri K. silahını gösterdiği sırada, yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Silahtan çıkan mermi Hüseyin Y.'nin göğsüne isabet etti. Mehmet Sabri K., olayın ardından durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hüseyin Y. olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Mehmet Sabri K. ise Ümraniye Asayiş Büro
amirliğine teslim edildi. Tedavi altına alınan Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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