Ümraniye'de silahla yaralama ve intihar girişimi - Son Dakika

Ümraniye'de, silahla bir kadını yaralayan şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokağı'nda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek, silahla bir kadını yaraladı, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Bu sırada bir kişi de seken mermiler nedeniyle bacağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise sokağı kapatarak olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.