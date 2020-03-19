Ümraniye'de silahlı dehşet anları - Son Dakika
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Ümraniye'de silahlı dehşet anları

6 saat önce

Ümraniye'de silahlı dehşet anları Saplantılı şahıs kadına kurşun yağdırdı.

Ümraniye'de silahlı dehşet anları

Saplantılı şahıs kadına kurşun yağdırdı... O sırada yoldan geçen vatandaş seken kuşunla yaralandı

İSTANBUL - Ümraniye'de Ümraniye'de bir şahıs, sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı. Saldırının hedefi olan kadın ile o sırada yoldan geçen bir vatandaş seken kurşunun isabet etmesiyle ayağından yaralandı. Yaralı vatandaşın sekerek olay yerimden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye Yamanevler Mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre bir şahıs saplantılı şekilde aşık olduğu bir kadınla sokak ortasında tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada şahıs silahına davranarak kadına kurşun yağdırdı. Kadın ayağından vurulurken, o sırada yoldan geçen bir vatandaş da kurşunun isabet etmesiyle ayağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise kendi kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

Kurşunun ayağına isabet etmesiyle yaralanan vatandaşın bacağını tutup sekerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralı adam sekerek uzaklaşıyor.

Ümraniye'de silahlı dehşet anları

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:09 Kaynak: İHA

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