ÜMRANİYE'DE SİLAHLI DEHŞET KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE SİLAHLI DEHŞET KAMERADA - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE SİLAHLI DEHŞET KAMERADA

6 saat önce

Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdıran şüpheli kaçtı.

ÜMRANİYE'DE SİLAHLI DEHŞET KAMERADA, System.String[]

-Tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdıran şüpheli kaçtı. Yaralı olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ ÜMRANİYE'de tartışan iki kişiden biri diğerine arkasını döndüğü sırada defalarca kurşun yağdırdı. Silahına davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. hayatını kaybederken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçen pazar günü Tantavi Mahallesi, Menteşoğlu caddesinde gece saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hasan B. adlı kişi, arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyle dükkan önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan B.'nin karşısındakine tokatla vurduğu görülürken, tartışma dükkanın içerisinde devam etti. Daha sonra Hasan B. dükkandan çıkıp yürümeye başladığı sırada süpheli silahını çekerek ateş etmeye başladı. Elindeki silaha davranamadan kurşunların hedefi olan Hasan B. olduğu yere yığıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Hasan B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, saldırganın Hasan B.'ye defalarca ateş ederek öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hasan B.'nin şüpheliye tokat attığı görülüyor. Daha sonra Hasan B.  yürüdüğü sırada diğeri arkasından art arda ateş ediyor. Arkası dönük olan Hasan B. silahına davranamadan kurşunların hedefi oluyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-İkilinin tartışması

- Tokat atması

-Hasan b. Yürümesi

-Saldırganın ateş etmesi

-Vurulanın yere düşmesi

-Saldırganın kaçması

-Vurulanın başında bir kadının ağlaması

-Ölen Hasan Bilik fotoğrafı


Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ümraniye'de saldırgan şahıs, tartıştığı kişiye defalarca kurşun yağdırdı
Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu

Son Dakika Haberleri
18:18 İngiltere'de yapılan araştırmada sağlıklı yaşam tarzının ömrü uzattığı sonucuna varıldı - Son Dakika
18:18 Bakan Kasapoğlu, Düzce'de temaslarda bulundu - Son Dakika
18:16 /fotoğraf/ Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun annesini cenazesine Binali Yıldırım ile Ekrem... - Son Dakika
18:16 Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
18:09 Aydın Tabip Odası'ndan sağlık hizmeti açıklaması - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 18:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ÜMRANİYE'DE SİLAHLI DEHŞET KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]