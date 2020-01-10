Ümraniye'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

6 saat önce

Ümraniye'de komşu olan iş yerleri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Ümraniye'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı, System.String[]

Ümraniye'de komşu olan iş yerleri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Esenkent Mahallesi Yücesoy Sokak'ta mermer satışı yapan Cüneyt Pınar, iş yerinin önüne malzeme koymasından dolayı komşularıyla tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyt Pınar, silahla yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Pınar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Yücesoy sokak, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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