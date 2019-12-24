ÜMRANİYE'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU

6 saat önce

ÜMRANİYE'de market'e gelen silahlı kişi, çalışanları tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

ÜMRANİYE'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU, System.String[]
ÜMRANİYE'de market'e gelen silahlı  kişi,  çalışanları tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, saat 14.00 sularında Altınşehir Mahellesi Şengül sokakta üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Elinde tabanca bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi, market çalışanlarını tehtdit ederek kasadaki paraları istedi. Bir miktar parayı aldıktan sonra olay yerinden koşarak kaçan soyguncu aranıyor. Olayın bildirilmesi üzerine geniş güvenlik önlemi alınırken.marketteki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinin incelemesi

-Güvenlik kamerasını inceleyen polisler

-Gen el ve detay


- İstanbul
Altınşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:02 Kaynak: DHA
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