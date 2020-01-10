Ümraniye'de silahlı market soygunu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de silahlı market soygunu - Son Dakika

Ümraniye'de silahlı market soygunu

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Ümraniye'de maskeli silahlı bir şahıs girdiği marketteki elemanı etkisiz hale getirip çaldığı parayla kayıplara karıştı.

Ümraniye'de silahlı market soygunu, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Ümraniye'de maskeli silahlı bir şahıs girdiği marketteki elemanı etkisiz hale getirip çaldığı parayla kayıplara karıştı.


İddiaya göre olay, saat 20.00 sıralarında İnkılap Mahallesi İlkkurşun Caddesi'nde bulunan bir markette gerçekleşti. Yüzü maskeli silahlı bir şahıs, markete girerek kasada bulunan kadına silah çekti. Şoka giren kadının kasadaki paraları verdiği silahlı şahıs olay yerinden hızla kaçtı. Olayın şokunu üstünden atamayan market çalışanı durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine polis ve özel harekat polisleri sevk edildi. Polis silahlı şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Ümraniye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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